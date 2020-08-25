شكوى من «تيك توك» ضد الحكومة الأميركية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تطبيق «تيك توك» للتسجيلات المصورة القصيرة أنه سيقدم شكوى ضد الحكومة الأميركية الاثنين ردا على مرسوم أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتهمه فيه بالتجسس لحساب بكين مع السعي لحظر أي تعامل مع شركاء في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان «نحن نعارض تماما موقف الإدارة القائل بان تيك توك يشكل تهديدا للامن القومي» مؤكدة انها ستقدم «شكوى أمام محكمة فدرالية للطعن في جهود الادارة الهادفة لحظر تيك توك في الولايات المتحدة».

وأضافت الشركة إنه «مع هذا المرسوم الذي يهدد بحظر عملياتنا في الولايات المتحدة- ويقضي على عشرة آلاف وظيفة أستحدثت في الولايات المتحدة ويسيء بشكل كبير لملايين الاميركيين الذين يستخدمون هذا التطبيق للترفيه وخصوصا في فترة الوباء - لم يعد أمامنا من خيار».

وفي وقت يتصاعد التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وقّع ترامب في السادس من آب/أغسطس مرسوما تنفيذيا يمهل الأميركيين 45 يوما لوقف التعامل مع شركة «بايتدانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك».

وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على «تيك توك» كل المواضيع الخفيفة بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة. وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.

ويتّهم ترامب تطبيق «تيك توك» بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم وبالتجسس على شركات.

ونفى التطبيق مرارا الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي. كما وصفت بكين ملاحقات ترامب بأنها استغلال سياسي.

وتأتي هذه الإجراءات الأميركية قبل انتخابات 03 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ يقوم ترامب الذي يتقدم عليه منافسه جو بايدن في استطلاعات الرأي، بحملة قوية ليظهر أنه مناهض لبكين. (أ ف ب)