انتاج النفط الخام في النرويج في يوليو يرتفع إلى 1.74 مليون برميل يوميا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين أن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع في يوليو/ تموز عن الشهر السابق مجاريا إلى حد كبير التوقعات الرسمية، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشارت البيانات التي أصدرتها إدارة البترول النرويجية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع 12.7 بالمئة من يونيو/حزيران ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مقارنة مع التوقعات الرسمية البالغة 1.73 مليون برميل يوميا.

وعلى أساس سنوي قفز إنتاج النفط الخام 27.7 بالمئة بفضل طفرة في الإنتاج من حقل يوهان سفيردروب العملاق في النرويج الذي بدأ الضخ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزاد الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي 9.3 بالمئة على أساس شهري ليصل إلى 305.6 مليون متر مكعب في يوليو/تموز، لكنه منخفض 1.1 بالمئة عن مستواه قبل عام.