شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنفي أي نية لإلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت وزارة المالية البريطانية، الاثنين تقريراً أفاد بأنها تعتزم إلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل.

وفرضت بريطانيا ضريبة على الخدمات الرقمية في أبريل/ نيسان مع بطء التقدم في المفاوضات العالمية المتعلقة بكيفية فرض ضرائب على تلك الشركات، والكثير منها أمريكية.

وذكرت صحيفة (ميل أون صنداي) أن وزير المالية ريشي سوناك يعتزم التخلي عن تلك الضريبة، لأنها لا تجمع أموالاً كثيرة، حوالي 500 مليون جنيه استرليني سنوياً (654 مليون دولار)، وقد تضر بمساعي التوصل لاتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية: «لقد كنا واضحين وقلنا إنها ضريبة مؤقتة وستلغى بمجرد وضع حل عالمي مناسب قيد التطبيق. نحن مستمرون في العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى ذلك الهدف». (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تنفي أي نية لإلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.