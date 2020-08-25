شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق أعلى 500 دولارا للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم اليوم الإثنين وحقق إغلاقا قياسياً جديداً عزز من القيمة السوقية لصانعة "آيفون" الأمريكية وثبت مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.



وكانت "آبل" قد أعلنت هي الأخرى تقسيم سهمها من أجل إتاحة المجال أمام المزيد من المستثمرين لشراء السهم الأمر الذي دفع الكثيرين للإقبال على شرائه.



وأعلنت "آبل" مؤخرا تحقيق أرباح وإيرادات قوية خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بدعم من مبيعات "آيفون".

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وقفز السهم نحو المستوى القياسي الواحد تلو الآخر على الرغم من الدعاوى القضائية ضدها والمرتبطة بممارسات احتكارية تخص متجرها للتطبيقات.



وموجب الارتفاعات القوية والقياسية لسهم "آبل"، صعدت قيمتها السوقية أعلى حاجز 2 تريلين دولار للمرة الأولى على الإطلاق متفقة على كافة الشركات العالمية وعلى رأسها "أرامكو السعودية".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.2% وأغلق عند 503.4 دولار، وبلغت القيمة السوقية 2.13 تريليون دولار، وسجل السهم أعلى سعر عن 515.1 دولار وأقل سعر عند 495.7 دولار.