شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "زوم" يغق على انخفاض بعد تعطل خدماتها حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "زوم فيديو كومينيكيشنز" خلال تعاملات يوم الإثنين بعد تعطل خدمات الشركة على مستوى العالم، لكن مسؤولين في الشركة أكدوا حل المشكلة التقنية لاحقاً.



وأعلن العديد من مديري الشركات وجهات التوظيف والعمالة ومختلف المستخدمين على مستوى العالم عدم قدرتهم على بدء أو الانضمام إلى الاجتماعات عبر "زوم" كما أنهم أصبحوا غير قادرين لفترة على إدارة حساباتهم على الموقع الإلتروني للشركة.

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وأكد المدير التنفيذي للشركة "إريك يوان" على اعتذار فريق "زوم فيديو" لكافة المستخدمين على مستوى العالم مشددا على تولي المسؤولية لإصلاح الخلل التقني سريعاً.



وتعد شركة "زوم" من بين عدد قليل من الشركات والكيانات التكنولوجية التي استفادت من أزمة فيروس كورونا حيث أدت قيود الإغلاق والعزل لعمل الملايين من المنازل والتواصل عبر الإنترنت من خلال تطبيقات أبرزها "زوم".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "زوم" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 282.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 293.8 دولار وأقل سعر عند 274.1 دولار في حين قفز هذا العام بأكثر من 300%.