شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:49 صباحًا, 25 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، بعد أن تسببت العواصف الموسمية بإغلاق أكثر من نصف إنتاج النفط في المنصات البحرية الأميركية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 78 سنتاً، أو 1.76 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتاً، أو 0.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.

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