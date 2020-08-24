شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 24- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أكثر 5 شركات حققت أسهمها انخفاضًا بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 24-8 -2020.

وكانت البورصة المصرية قد انهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم الاستثمار العقارى العربى - اليكو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بى انفستمنتس القابضة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 682.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.7 ألف عملية لـ183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.97% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.83%، والعرب على 5.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 53.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2657 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 841 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

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وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 37.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.802 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 3.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.17%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 14.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 40.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 14.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 19.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 8.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.87%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.743 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%.