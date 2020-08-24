شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج النفط الخام في النرويج في يوليو يرتفع إلى 1.74 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين أن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع في يوليو تموز عن الشهر السابق مجاريا إلى حد كبير التوقعات الرسمية، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي.
وأشارت البيانات التي أصدرتها إدارة البترول النرويجية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع 12.7 بالمئة من يونيو ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مقارنة مع التوقعات الرسمية البالغة 1.73 مليون برميل يوميا.
وعلى أساس سنوي قفز إنتاج النفط الخام 27.7 %بفضل طفرة في الإنتاج من حقل يوهان سفيردروب العملاق في النرويج الذي بدأ الضخ في أكتوبر الماضي.
وزاد الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي 9.3 %على أساس شهري ليصل إلى 305.6 مليون متر مكعب في يوليو تموز، لكنه منخفض 1.1 % عن مستواه قبل عام.
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