شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى مستوى إغلاق في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقت الأسواق خبراً إيجابياً اليوم بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية اعتماد بلازما دم المتعافين من كورونا في علاج المصابين بالفيروس التاجي.

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وجاء ذلك عشية إعلان الحزب الجمهوري الأمريكي ترشيح الرئيس "دونالد ترامب" بشكل رسمي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مواجهة الحزب الديمقراطي "جو بايدن".



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.80 دولار مغلقا عند 1939.20 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السابع والعشرين من يوليو/تموز الماضي، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1970.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1931.2 دولار.