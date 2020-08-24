شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتحول إلى الاستقرار الإيجابي بعد ترشيح "ترامب" رسمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي على نحو إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية في اعقا ترشيح الرئيس "دونالد ترامب" لخوض الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.



وفي مؤتمر عام، أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي ترشيح الرئيس "دونالد ترامب" لخوض سباق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من أجل قيادة الولايات المتحدة لأربع سنوات قادمة ومنافسة المرشح الديمقراطي "جو بايدن".



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، ستصدر القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني وسط توقعات بتسجيل انكماش تاريخي حاد تأكيدا للقراءة الأولى.

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وسوف تبدأ أيضا اجتماعات "جاكسون هول" للمصرفيين وخبراء الاقتصاد لبحث أطر وقواعد السياسات النقدية والمالية في ظل أزمة "كورونا".



كانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت اعتماد بلازما دم المتعافين من كورونا علاج للمصابين بالفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.