شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه و"برنت" لا يزال أدنى 45 دولاراً رغم الصعود بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى مخاوف تعطل الإنتاج بسبب الأحوال الجوية في الولايات المتحدة.



وكشفت وكالات الأرصاد الجوية عن تعرض سواحل خليج المكسيك لعاصفة عاتية أدت إلى توقف أنشطة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في هذه المنطقة الحيوية.



وعلى أثر ذلك، أوقفت صناعة الطاقة في خليج المكسيك – التي تسهم بنسبة 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من الخام – ما يقرب من 60% من عملياتها الإنتاجية.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 42.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 42.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2% إلى 44.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.1 دولار وأقل سعر عند 44.2 دولار.