شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع تركيز الأسواق على جهود احتواء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية وسط تركيز من الأسواق على جهود احتواء أزمة فيروس "كورونا".



وأعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية اعتماد استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورون في علاج مصابي الفيروس التاجي.



كانت الحكومة الأسترالي قد أعادت فرض قيود الإغلاق والعزل على بعض الولايات والمناطق التي شهدت تسارعاً في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

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وتتواصل الجهود لاحتواء الفيروس التاجي المتفشي عالمياً حيث ارتفع عدد الإصابات على مستوى العالم إلى حوالي 23.7 مليون حالة بينما توفي أكثر من 812 الف شخص.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، ستنعقد اجتماعات "جاكسون هول" التي تضم خبراء الاقتصاد والمصرفيين للحديث عن أبرز التطورات على الساحة العالمية فيما يتعلق بالسياسة النقدية والحوافز المالية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7171، وسجل أعلى سعر عند 0.7205 وأقل سعر عند 0.7152.