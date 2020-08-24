شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للانخفاض بقوة ليهاجم مستوى الدعم الحرج 1929.50، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، خصوصاً في حال تم تأكيد كسر الدعم المذكور واكتمال نموذج الرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني، مع الإشارة إلى أن الأهداف السلبية المتوقعة من الكسر تبدأ عند 1901.80 وتمتد إلى 1860.90.

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