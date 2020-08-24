8 مخططات في الباحة توفر 3197 أرضا سكنية

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وشملت المخططات الثمانية التي تم تدشينها، مخطط إطلالة الوادي في قلوة ويوفر 156 أرضا، ومخطط روابي الحميد في بلجرشي بعدد 279 أرضا، ومخطط الازدهار في الباحة بعدد 105 أراض، ومخطط منازل السمير في المخواة ويوفر 239 أرضا، ومخطط الرحيق في بلجرشي بعدد 800 أرض، ومخطط روابي الباحة في القرى بعدد 178 أرضا، ومخطط جوهرة العقيق في العقيق ويوفر 737 أرضا، ومخطط أنوار الحجرة في الحجرة ويوفر 703 أراض.
وتأتي مخططات الأراضي السكنية أحد الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني»، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق سكني، مثل إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري وغيرها.
وأكد أمير الباحة أن توفير مثل هذه المخططات يأتي في إطار اهتمام الدولة بتسهيل التملك السكني على المواطنين وتمكينهم للاستفادة من خيارات سكنية متنوعة تلائم رغباتهم، منوها إلى جهود وزارة الإسكان في تلبية تطلعات المواطنين وتوفير عدد من الخيارات والحلول السكنية لأهالي المنطقة ضمن إجراءات سهلة وميسرة.
وقال «إن زيارة وزير الإسكان من الزيارات المهمة جدا للاطلاع عن قرب لما تحتاجه المنطقة والمشاكل والأمور التي تحتاج إلى تحسين، حيث تم بحث جميع الأمور ووجهات النظر متقاربة وفق الاستراتيجيات والدراسات التي تخص المنطقة».
فيما ثمن الحقيل دعم أمير منطقة الباحة لمشاريع ومخططات المنطقة وتذليل العقبات في سبيل تسريع توفيرها للمواطنين تحقيقا لمستهدفات الوزارة المنبثقة من برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، مبينا أن هذه المخططات تأتي امتدادا لما سبق طرحه للمواطنين عبر تطبيق وموقع «سكني»، وسيتبعها المزيد خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن أمير الباحة له رؤية استراتيجية للمنطقة، حيث الزيارات التي شهدتها الباحة أكدت أنها منطقة سياحية من الدرجة الأولى وهي تحتاج إلى عدد من المشاريع وبإذن الله رؤيتنا للمشاريع في الباحة ستكون مرضية للجميع.
08مخططات
- الرحيق في بلجرشي يوفر 800 أرض
- الازدهار في الباحة يوفر 105 أراض
- أنوار الحجرة في الحجرة يوفر 703 أراض
- روابي الحميد في بلجرشي يوفر 279 أرضا
- جوهرة العقيق في العقيق يوفر 737 أرضا
- روابي الباحة في القرى يوفر 178 أرضا
- إطلالة الوادي في قلوة يوفر 156 أرضا
- منازل السمير في المخواة يوفر 239 أرضا
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