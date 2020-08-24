شكرا لقرائتكم خبر 8 مخططات في الباحة توفر 3197 أرضا سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمير منطقة الباحة حسام بن سعود، بحضور وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بمقر الإمارة أمس 8 مخططات للأراضي السكنية ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان بقيمة إجمالية بلغت 172 مليون ريال، توفر 3197 أرضا سكنية ضمن بيئة متكاملة البنية التحتية الأساسية وتتوزع في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وشملت المخططات الثمانية التي تم تدشينها، مخطط إطلالة الوادي في قلوة ويوفر 156 أرضا، ومخطط روابي الحميد في بلجرشي بعدد 279 أرضا، ومخطط الازدهار في الباحة بعدد 105 أراض، ومخطط منازل السمير في المخواة ويوفر 239 أرضا، ومخطط الرحيق في بلجرشي بعدد 800 أرض، ومخطط روابي الباحة في القرى بعدد 178 أرضا، ومخطط جوهرة العقيق في العقيق ويوفر 737 أرضا، ومخطط أنوار الحجرة في الحجرة ويوفر 703 أراض.

وتأتي مخططات الأراضي السكنية أحد الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني»، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق سكني، مثل إصدار شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري وغيرها.

وأكد أمير الباحة أن توفير مثل هذه المخططات يأتي في إطار اهتمام الدولة بتسهيل التملك السكني على المواطنين وتمكينهم للاستفادة من خيارات سكنية متنوعة تلائم رغباتهم، منوها إلى جهود وزارة الإسكان في تلبية تطلعات المواطنين وتوفير عدد من الخيارات والحلول السكنية لأهالي المنطقة ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

Advertisements

وقال «إن زيارة وزير الإسكان من الزيارات المهمة جدا للاطلاع عن قرب لما تحتاجه المنطقة والمشاكل والأمور التي تحتاج إلى تحسين، حيث تم بحث جميع الأمور ووجهات النظر متقاربة وفق الاستراتيجيات والدراسات التي تخص المنطقة».

فيما ثمن الحقيل دعم أمير منطقة الباحة لمشاريع ومخططات المنطقة وتذليل العقبات في سبيل تسريع توفيرها للمواطنين تحقيقا لمستهدفات الوزارة المنبثقة من برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، مبينا أن هذه المخططات تأتي امتدادا لما سبق طرحه للمواطنين عبر تطبيق وموقع «سكني»، وسيتبعها المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أمير الباحة له رؤية استراتيجية للمنطقة، حيث الزيارات التي شهدتها الباحة أكدت أنها منطقة سياحية من الدرجة الأولى وهي تحتاج إلى عدد من المشاريع وبإذن الله رؤيتنا للمشاريع في الباحة ستكون مرضية للجميع.

08مخططات