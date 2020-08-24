91 مليونا خسائر وقت اللياقة بالربع الثاني بسبب إغلاق كورونا

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وبحسب النتائج المالية للشركة على موقع تداول، بلغت الخسارة التشغيلية 77 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية 66 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وعلى صعيد النصف الأول من عام 2020 فقد بلغ صافي الخسارة 85 مليون ريال، مقابل ربحية 89 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق. وبلغت خسارة السهم خلال الأشهر الستة الأولى 1.62 ريال، مقابل ربحية بـ1.7 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت الشركة تسجيل خسائر خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي بمقدار 192.71 مليون ريال بسبب تعليق النشاط الرياضي بالمملكة للتغلب على تفشي فيروس كورونا من 15 مارس حتى 20 يونيو 2020.
- انخفاض إيرادات الإيجار بمقدار 2.54 مليون ريال نتيجة عدم تجديد العقود العقارية، والخصومات الممنوحة لعملاء التأجير خلال فترة الإغلاق.
- انخفاض الإيرادات بمبلغ 195.25 مليون ريال.
- زيادة في الرسوم المهنية وشطب أصول.
- الانخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 50.49 مليون ريال.
- الانخفاض في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمبلغ 4.15 ملايين ريال.
- الانخفاض في إجمالي تكلفة الإيرادات بسبب تعليق النشاط الرياضي في المملكة للتغلب على تفشي فيروس كورونا.
- الانخفاض في الرواتب بسبب خصم الرواتب خلال فترة الإغلاق، وانخفاض عمولة المبيعات وانخفاض فواتير الخدمات العامة بسبب تعليق المراكز.
- انخفضت مصاريف الدعاية والتسويق بمبلغ 2.44 مليون ريال (70.17%) بسبب انخفاض الحملات الإعلانية خلال الربع الحالي.
- انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1.25 مليون ريال (8.75%) نتيجة لانخفاض مصاريف الرواتب (خصم رواتب) خلال فترة الإغلاق.
- انخفضت الإيرادات الأخرى بمقدار 1.66 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الدخل من الإعلانات الداخلية في المراكز خلال الربع الحالي.
- انخفضت تكلفة التمويل بمقدار 0.67 مليون ريال (4.57%)، ويرجع ذلك إلى انخفاض العمولات المصرفية ومصاريف الفوائد.
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