شكرا لقرائتكم خبر 91 مليونا خسائر وقت اللياقة بالربع الثاني بسبب إغلاق كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) خسائر بمقدار 91 مليون ريال بالربع الثاني، مقابل ربحية بقيمة 49.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة إغلاق المراكز الرياضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 20 يونيو بسبب جائحة كورونا.

وبحسب النتائج المالية للشركة على موقع تداول، بلغت الخسارة التشغيلية 77 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية 66 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد النصف الأول من عام 2020 فقد بلغ صافي الخسارة 85 مليون ريال، مقابل ربحية 89 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق. وبلغت خسارة السهم خلال الأشهر الستة الأولى 1.62 ريال، مقابل ربحية بـ1.7 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة تسجيل خسائر خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

انخفاض إيرادات العضوية والتدريب الشخصي بمقدار 192.71 مليون ريال بسبب تعليق النشاط الرياضي بالمملكة للتغلب على تفشي فيروس كورونا من 15 مارس حتى 20 يونيو 2020.

انخفاض إيرادات الإيجار بمقدار 2.54 مليون ريال نتيجة عدم تجديد العقود العقارية، والخصومات الممنوحة لعملاء التأجير خلال فترة الإغلاق.

انخفاض الإيرادات بمبلغ 195.25 مليون ريال.

زيادة في الرسوم المهنية وشطب أصول.

وأوضحت أن ذلك جاء على الرغم من: