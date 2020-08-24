فتح المنافسة على إنشاء وتشغيل 3 مراكز تقدير أضرار المركبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» أمس باب المنافسة والبدء باستقبال طلبات الراغبين في إنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار المركبات في 3 مدن، هي المدينة المنورة وأبها ومحافظة الأحساء.

وأوضحت أن هذه المراكز ستسهم في اختصار وتسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات، ورفع مستوى المهنية في تقارير التقدير وضبطها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، يساعد في ذلك منظومة متكاملة تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة، حيث عملت منظومة تقدير على أتمتة الإجراءات وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، يستطيع المستفيد من خلاله إنهاء جميع علميات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقاريره لشركة التأمين.

وأفادت الهيئة بأن استقبال طلبات الراغبين في الاستثمار بإنشاء وتشغيل المراكز سيكون عبر موقع الهيئة الالكتروني www.taqeem.gov.sa حتى يوم 17 سبتمبر المقبل، حيث يأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية في التوسع في إنشاء وتشغيل مراكز تقدير أضرار المركبات من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية ومواصفات قياسية أعدتها الهيئة منظومة تقدير التي تم افتتاحها بشكل رسمي نهاية عام 2018 بالشراكة بين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» والإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي، وقدمت خدماتها حتى نهاية شهر يوليو 2020 لأكثر من مليون مركبة من خلال 9 مراكز معتمدة في الرياض والدمام والخبر وجدة، كما يتم حاليا إنشاء مراكز لتقدير أضرار المركبات في مدينتي مكة المكرمة وبريدة بما يحقق أهداف هذه المنظومة ويحقق خدمات أفضل للمستفيدين.