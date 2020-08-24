شكرا لقرائتكم خبر العراق: ملتزمون باتفاق أوبك وقادرون على إنتاج 7 ملايين برميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار أن بلاده قادرة على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا، لكن اتفاق الدول المنتجة للنفط «أوبك»حدد مستويات حصة العراق من إنتاج النفط الخام بسقف 3.8 ملايين برميل يوميا.

وقال عبدالجبار «ليست لدينا مشاكل في الطاقات الإنتاجية والتصديرية من النفط الخام لكن لدينا محددات من قبل اتفاق أوبك لتخفيض مستويات إنتاج النفط الخام»، مضيفا أن العراق لديه طاقة متاحة لإنتاج من 5 إلى 7ملايين برميل يوميا وتصدير 3.8 ملايين برميل يوميا لكن هناك التزام بمحددات اتفاق منظمة أوبك وحلفائها.

ووصف الوزير العراقي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الشركات الأمريكية شيفرون وبيكر هيوز وهانويل بأنها مهمة للعراق، لأننا نخطط مستقبلا لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط المنتج من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة للمنافسة في السوق العالمي وأيضا زيادة القيمة السوقية لبرميل النفط بأقل ما يمكن من الشوائب وتطوير صناعة التكرير فضلا عن التفكير باتجاه الطاقة البديلة وكل هذا ستؤمنه هذه الشركات للعراق.

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وقال: لا نزال نعتقد أن الطاقة هي النفط فقط وهذا غير صحيح، علينا التفكير بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق مع كبريات الشركات النفطية العالمية.

وأضاف»علينا بعد انتهاء مرحلة فيروس كورونا أن نعمل باتجاه الطاقة البديلة، لأن جميع مشاريع وتعاقدات العراق لتطوير إنتاج الغاز لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية سوف لا تؤمن سوى 80% من حاجة العراق من الطاقة الكهربائية لعام 2030، وبالتالي فإن العراق سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب إلى الطاقة البديلة لسد النقص».

وقال «لدينا الآن مشاريع عملاقة لتطوير صناعة الغاز في طور الإنجاز تصل إلى 80% لكن ظروف العراق جراء فيروس كورونا تسببت في تأخر عمل الشركات، ونعمل على أن يصل العراق في عام 2025 إلى مرحلة متقدمة من إيقاف حرق الغاز».