شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر تتكبد الخسائر خلال الربع الثاني لانخفاض الإيرادات بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة جبل عمر للتطوير، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 465.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 29.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 211.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 188.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات بسبب توقف تشغيل الفنادق والمراكز التجارية (مارس 2020 إلى يونيو 2020) بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

كذلك انخفضت الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات، بالإضافة زيادة مخصصات خسائر الإئتمان المتوقعة.

وتراجعت المبيعات إلى 1.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 297 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 682.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 31.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 217.25 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.62 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

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