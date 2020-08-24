شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية تتكبد خسائر بـ 4.7 مليون ريال بالربع الثاني لارتفاع تكاليف النشاط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة العقارية السعودية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 4.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 6.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة على الرغم من مساهمة إيرادات نشاط الشركات التابعة في ارتفاع إيرادات النشاط للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالاضافة الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 96.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 71.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 40 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 18.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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