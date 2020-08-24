شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر السعودية للأسماك ترتفع 29% خلال الربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للأسماك، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 28.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 13.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 7.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى شمول النتائج للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال بقيمة 4.2 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف اسطول الصيد. باستثناء اثر مصاريف زيادة المال تنخفض خسارة الفترة الى 8.9 مليون ريال بتحسن 12.4% عن الربع الثاني من العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 10.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 4.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 24.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 19.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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