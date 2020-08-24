شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سيسكو ترتفع 165% بالربع الثاني للتحسن في نتائج قطاع الموانئ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 165.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 56.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 73.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 43.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى التحسن في نتائج قطاع الموانئ والذي كان لها تأثير إيجابي على نتائج الشركة على الرغم من انخفاض النتائج الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه بسبب التحديات الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفعت المبيعات إلى 215.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 180.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 83.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 38.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 17 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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