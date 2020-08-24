شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع أعلى 28 ألف نقطة في ظل التفاؤل بشأن علاجات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الإثنين بفعل التفاؤل المتزايد بشأن علاجات فيروس "كورونا" وقبيل ترشيح الرئيس "دونالد ترامب" رسمياً لخوض السباق الرئاسي المقبل.



كانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت الموافقة بشكل رسمي على اعتماد استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس "كورونا" في علاج المصابين بالمرض في طريقة من شأنها المساهمة في احتواء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة.



وسوف ينعقد مؤتمر للحزب الجمهوري الأمريكي وسط توقعات بإعلان دعم الحزب ترشيح "ترامب" لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

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وأعلنت إدارة "ترامب" الاستعداد لشراء الملايين من الجرعات من لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية من أجل منع إصابة المزيد من الأمريكيين بفيروس "كورونا".



وتجدر الإشارة إلى أن إدارة "ترامب" تعاقدت على شراء مئات الملايين من جرعات لقاحات "كورونا" تطورها شركات مثل "فايزر" و"جونسون أند جونسون" و"موديرنا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 28120 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 11366 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3417 نقطة.