شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بالتزامن مع انخفاض المخزونات في مستودعات لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بانخفاض المخزونات من المعدن الصناعي في مستودعات بورصة لندن للمعادن.



وكشفت بيانات عن انخفاض مخزونات النحاس في مستودعات بورص لندن أدنى 100 ألف طن للمرة الأولى منذ عام 2007.



وتلقى النحاس دعما أيضا من موافقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل رسمي على استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس "كورونا" لعلاج مصابين آخرين بالمرض.

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كما أن تعافي الطلب الصيني على النحاس دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، لكن ارتفاع مضاربات الشراء على المعدن الصناعي تعني احتمالات تعرضه لحركة تصحيح.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2.96 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.98 دولار وأقل سعر عند 2.94 دولار.