شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عوض تاج الدين والمتينى يتفقدان غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستمعا لشرح تفصيلي عن سير عملية اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل القادة التنفيذيين بمقر الأكاديمية، وذلك أثناء مشاركتهم فى لجان الاختبارات لليوم الثالث لمرحلة اختبار الدفعة الثالثة للبرنامج.

وانطلقت السبت الماضى اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشحا من إجمالى 868 مرشحا، خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور أحمد زايد عضو مجلس أمناء الأكاديمية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.