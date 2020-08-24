بالأرقام.. "الاتصالات" تكشف عدد خطوط المحمول والإنترنت بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات البنية الأساسية في تقريرها عن الربع الأول لعام 2020، كان أبرزها وصول إجمالي خطوط الهاتف المحمول بكل 100 من السكان إلي 96.01% واقتراب مشتركي التليفون الأرضي من حاجز الـ10 ملايين خط بعد سنوات من انتشار الهاتف المحمول على حساب تراجع وخسائر الهاتف الثابت، وجاءت المؤشرات كالتالي: إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول 96.42 مليون خلال يناير - مارس 2020. إجمالي خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان إلى نحو 96.01% خلال يناير - مارس 2020. إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت 9.52 مليون اشتراك في يناير - مارس 2020. Advertisements عدد مشتركي الهاتف الثابت في الحضر 7.39 مليون مشترك و الريف 2.13 مليون مشترك في يناير - مارس 2020. مشتركي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 39 مليون مشترك و 3.60 عدد مستخدمي USB Modem خلال أكتوبر - ديسمبر 2019. وصلات الانترنت فائق السرعه 7.53 مليون وصلة خلال يناير - مارس 2020. إجمالي السعة الدولية للإنترنت تصل إلى 2.565078 مليار نبضة/ثانية خلال أكتوبر - ديسمبر 2019. إجمالي عدد مكاتب البريد الحكومية 3986 خلال يناير - مارس 2020. عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد 5.39 مليون مستفيد خلال يناير - مارس 2020.

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