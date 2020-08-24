شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 2.03% بالختام مدفوعة بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعدما تعطلت أمس بمناسبة رأس السنة الهجرية، بنسبة 2.03% رابحاً 45.49 نقطة ليغلق عند مستوى 2281.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 366.9 مليون سهم محققة ما قيمته 437.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6338 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.57%، 0.47%، على التوالي.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.82%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13 مليون ورقة بقيمة 144.3 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 6.10%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إتمام عملية الاستحواذ الاستراتيجية على حصة أغلبية بنسبة 50.4% في المصرف العالمي، ويأتي هذا الاستحواذ بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لزيادة نسبة الحصة الحالية من 28.6% إلى 60% في المصرف العالمي.

يذكر أن المصرف العالمي هو بنك استثماري رائد تم تأسيسه في مملكة البحرين، ويعمل في دول الخليج العربي والأسواق العالمية بإجمالي أصول بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، وإجمالي أصول تحت الإدارة تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي كما هو في يونيو لعام 2020.

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وفي سياق منفصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وسجلت الشركة صافي خسائر خاصة بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 بلغت 1.29 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.37 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة انخفاض 115%، وتعود هذه الخسارة في الأساس إلى تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 العالمية، وفي المجمل تظهر نتائج الشركة صافي ربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 بلغ 7.40 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي ربح 13.02 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة انخفاض 43%.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الاثنين، أن عائد السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، بلغ سالب 0.04 سنتات أمريكية مقابل موجب 0.29 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2019، وبلغ إجمالي حقوق الملكية لإثمار القابضة 8.80 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو لعام 2020 بنسبة انخفاض 90.8% مقارنة بمبلغ 95.5 مليون أمريكي في 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى التباطؤ الاقتصادي الملحوظ بسبب جائحة كوفيد-19.

وبلغت الخسائر المتراكمة 795.6 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو لعام 2020، وهي تمثل ما نسبته 105% من رأس المال، مقارنة بنسبة 98.5% في 31 ديسمبر لعام 2019، وظلت الموجودات مستقرة عند 8.08 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 8.09 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر لعام 2019.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن عمل مجلس إدارة البنك، بنك تابع مملوك بالكامل للشركة، على إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى (ATI) يقدر بحدود 67 مليون دينار بحريني لتعزيز حقوق الملكية الموحدة للبنك وتلبية المتطلبات التنظيمية، كما يقوم البنك حالياً بالعمل على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

فيما قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة الإثمار القابضة – ITHMR وذلك نتيجة إيقافها في بورصة البحرين.