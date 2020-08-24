الاقتصاد

ستاندرد اند بورز وناسداك يفتحان على مستويات قياسية مرتفعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين بعد أن وافقت هيئة الرقابة الدوائية الأمريكية على استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى كوفيد-19 وبفضل تقرير بأن إدارة ترامب قد تسرع عملية اعتماد لقاح محتمل.

وارتفع ستاندرد اند بورز 20.93 نقطة بما يعادل 0.62 بالمئة ليصل إلى 3418.09 نقطة، وتقدم ناسداك 137.45 نقطة أو 1.22 بالمئة مسجلا 11449.25 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 147.25 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 28077.58 نقطة عند الفتح.

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