شكرا لقرائتكم خبر عن صعود سوق مسقط بنسبة 1.69%.. واستقالة قيس اليوسف من شركتين بعد تعيينه وزيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.69% رابحاً 61.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3690.150 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.1 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عبر تنفيذ 704 صفقة لعدد 45 سهماً، (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

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وارتفع 23 سهماً على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 8.76%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 6.02%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 4.62%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 1.42%، ثم سهم "الوطنية للتأمين الحياة والعام" بنسبة 1.21%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 0.49%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 347.4 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركتي الكروم العمانية وفولتامب للطاقة، عن استقالة قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيس مجلس إدارة الشركتين، من تاريخ 19 أغسطس، وذلك بعد تعيينه وزيراً لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسيتم تعيين عضو مجلس إدارة بشكل مؤقت لحين انعقد أقرب جمعية عامة عادية للشركتين.