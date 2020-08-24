شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة الاثنين وسط صعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.38% رابحاً 70.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5201.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% رابحاً 95.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5741.56 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 20.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4133.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.65% رابحاً 26.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4140.65 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 175.3 مليون سهم بقيمة 37.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9203 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 7.57%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.71%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، 0.88%، على التوالي.
وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.99%، يليه سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 9.41%، ثم سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.13% ثم سهم شركة أسيكو للصناعات العقارية بنسبة 5.96%، ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 5.17%.
وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 و 31-12-2019:
شركة تمكين القابضة.
ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:
الشركة العالمية للمدن العقارية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 و 31-01-2020:
شركة ايفكت العقارية.
رابعاً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة الاثمار القابضة.
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
سادسا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
الشركة العالمية للمدن العقارية.
شركة الإثمار القابضة.
ثامنا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:
شركة ياكو الطبية.
شركة الإثمار القابضة.
تاسعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
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