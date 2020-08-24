شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 105.94مليون اشتراك بخدمات التليفون المحمول والأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الأول لعام 2020، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت وصل إلى نحو 105.94مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 101.52 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير - مارس 2019.

وبلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول نحو 96.42 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 93.42 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2019.

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وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو 91% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في يناير - مارس 2020.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد في وقت سابق، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%.

وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.