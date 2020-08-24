شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة الاثنين.. والأسواق الإماراتية تربح 8.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.03% رابحاً 45.49 نقطة ليغلق عند مستوى 2281.07 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 317.24 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.59% رابحاً 26.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4569.906 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 689.529 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

كما ارتفع ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.70% رابحاً 55.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7957.38 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.78% رابحاً 10.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1365.54 نقطة، وقفز مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.69% رابحاً 61.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3690.150 نقطة.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعدما تعطلت أمس بمناسبة رأس السنة الهجرية، بنسبة 2.03% رابحاً 45.49 نقطة ليغلق عند مستوى 2281.07 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 317.24 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 366.9 مليون سهم محققة ما قيمته 437.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6338 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.57%، 0.47%، على التوالي.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.82%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13 مليون ورقة بقيمة 144.3 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 6.10%.





بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.59% رابحاً 26.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4569.906 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 689.529 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 204.2 مليون سهم، بقيمة 442.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 4179 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.99%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.60%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 14.82%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 13.82%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 5%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 2.99%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 107 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.78% رابحاً 10.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1365.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 36.64% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.70%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.27%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.93%.

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كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.76%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 19.71% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 4.62%، وهبط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 6.19%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.38% رابحاً 70.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5201.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% رابحاً 95.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5741.56 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 20.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4133.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.65% رابحاً 26.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4140.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 175.3 مليون سهم بقيمة 37.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9203 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 7.57%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.71%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، 0.88%، على التوالي.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.99%، يليه سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 9.41%، ثم سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بنسبة 8.97%، فيما تصدر سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.13% ثم سهم شركة أسيكو للصناعات العقارية بنسبة 5.96%، ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 5.17%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.69% رابحاً 61.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3690.150 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.1 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عبر تنفيذ 704 صفقة لعدد 45 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 23 سهماً على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 8.76%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 6.02%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 4.62%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 1.42%، ثم سهم "الوطنية للتأمين الحياة والعام" بنسبة 1.21%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 0.49%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 347.4 مليون ريال عماني.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.70% رابحاً 55.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7957.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.23% خاسراً 283.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8508.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 396.9 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.17%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.87%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.09%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.25%.

وقفز 103 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 10%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 9.90%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 7.68%، فيما تراجع 83 سهماً على رأسها سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 4.92%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 578.3 مليون ريال سعودي.