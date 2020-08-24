وزارة الإتصالات: 98% من الأسر المصرية لديها تليفون محمول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات البنية الأساسية للربع الأول من عام 2020، تتضمن البيانات ارتفاع نسبة الأسر المصرية التي لديها تليفون محمول إلي نحو 98.8% بينما بلغت نسبة الأسر التي لديها تليفون ثابت نحو 27.6%، في حين وصلت نسبة الأسر التي تمتلك الحاسب الآلي إلى 64% وبلغت نسبة الأسر التي تستخدم الانترنت نحو 60.9% و بلغت نسبة الأسر التي لديها نفاذ للانترنت من المنزل نحو 59.9%.



بيانات وزارة الاتصالات: بيانات وزارة الاتصالات: نسبة الأسر المصرية التي لديها تليفون المحمول نحو 98.8%. نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول نحو 99.4% نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت من المنزل نحو 95%. نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني نحو 93.9%. Advertisements نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت بشكل يومي نحو 69.6%. عدد المتدربين في مجال البرمجيات حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2020 نحو 25.22 ألف متدرب. عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2020 إلى نحو 13.11 الف متدرب.

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