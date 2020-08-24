شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بقيمة تداولات تتجاوز 9 مليارات ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.70% رابحاً 55.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7957.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.23% خاسراً 283.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8508.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 396.9 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.17%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.87%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.09%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.01%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.25%.

وقفز 103 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 10%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 9.90%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 7.68%، فيما تراجع 83 سهماً على رأسها سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 4.92%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 578.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، لمساهميها عن قرار مجلس إدارتها في جلسته المنعقدة أمس الأحد، الدخول في مفاوضات بخصوص إبرام اتفاقية شراء مع المصفى القضائي في بلجيكا لشراء أصول شركة سي جي باور بلجيم (تحت التصفية)، وتتضمن الأصول مكائن ومعدات ومخزون وبرامج تصميم وحقوق ملكية فكرية.

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تجدر الإشارة بأن شركة سي جي باور بلجيم التي سيتم شراء أصولها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع المحولات الكهربائية، كما أنها تقوم بتقديم الدعم الفني لشركة مصنع محولات الطاقة السعودية وشركة وسكوسا (شركات تابعة).

كما قرر المجلس في نفس الجلسة البدء في إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في بلجيكا لنقل أصول شركة سي جي باور التي سيتم شراءها وذلك في حال إتمام صفقة الشراء، تأتي هذه القرارات انسجاماً مع خطة الشركة لتوطين ونقل التقنية إلى مصانعها في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني، عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 23 أغسطس، سعياً للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، على أن تتم عملية المبادلة عبر زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الإندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج ال صادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي.