شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع 0.59%.. واختلاس بشركة عمان والإمارات للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.59% رابحاً 26.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4569.906 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 689.529 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 204.2 مليون سهم، بقيمة 442.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 4179 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.21%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.99%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.60%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 14.82%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 13.82%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 5%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 2.99%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 107 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية، عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية في 30 يونيو لعام 2020، إذ أعلنت الشركة تأثير الجائحة على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، حيث بلغت خسائر الاستثمار خلال الستة أشهر من عام 2020 بقيمة 3.4 مليون درهم إماراتي مقابل إيرادات استثمار خلال نفس الفترة من عام 2019 بقيمة 11 مليون درهم إماراتي.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة أبوظبي، اليوم الاثنين، أن الجائحة كذلك أثرت على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، حيث بلغت خسائر الاستثمار خلال الستة أشهر من عام 2020 قيمة 2.8 مليون درهم إماراتي مقابل إيرادات استثمار خلال نفس الفترة من عام 2019 بقيمة 28.4 مليون درهم إماراتي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة، عن اكتشاف قيام المحاسب بعملية الاحتيال والتزوير، عند مراجعة كشوف حسابات الشركة لدى البنك، وذلك باختلاس مبلغ وقدره 113.4 مليون ريال عماني، وتتابع الشركة استرداد المبالغ المختلسة بالتنسيق مع جهات التحقيق في شرطة عمان السلطانية.