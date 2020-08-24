شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 8 اكتشافات جديدة بإحتياطى 10.6مليون برميل مكافئ لشركة بدر الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة لحماية العاملين والأصول الإنتاجية في إطار استراتيجية الوزارة، والتأكيد على استمرار الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة كورونا .

وجاء ذلك خلال رئاسة الملا الجمعية العامة لشركة بدرالدين للبترول بالفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/2020 .



وزير البترول اثناء انعقاد الجمعية العامة لشركة بدرالدين للبترول عبر الفيديوكونفرانس

وأكد الوزير على أهمية الاستمرار في إعطاء الفرصة للشباب في إطار المسئولية والتحديات والعمل على مشاركتهم مع القيادات الحالية في اتخاذ القرار ، مشيراً إلى أن تحدى مواجهة التناقص الطبيعى للآبار يستلزم تضافر الجهود من أجل العمل على زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وترشيد النفقات وذلك في إطار تطبيق البرنامج الخامس من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحسين أنشطة الإنتاج وخفض التكلفة والتوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة بهدف زيادة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنتاج ومواجهة تحديات التناقص الطبيعى للآبار من أجل دعم وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.

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وأضاف أن الخطط التى يتم تنفيذها يجب أن تنعكس ايجاباً على تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاءة من خلال استخدام النظريات الجيولوجية والتكنولوجيات الحديثة .

واستعرض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدرالدين للبترول أهم نتائج اعمال الشركة مشيرا إلى نجاحها في تحقيق 8 اكتشافات جديدة بإحتياطى مؤكد يقدر بحوالى 10.6 مليون برميل مكافئ، وأضاف أنه تم حفر 44 بئراً تنموياً، بالإضافة إلى بئر استكشافى وإصلاح 115 بئراً ، لتصل معدلات إنتاج الشركة حوالى 114 ألف برميل مكافئ يومياً منها أكثر من 38 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، ووصلت مبيعات الغاز423 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضح أنه تم تحقيق وفر يقدر بحوالى 24 مليون دولار فى اطار منظومة ترشيد الإنفاق الجارى تنفيذها .

حضر اعمال الجمعية الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، إلى جانب المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر.