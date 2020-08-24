شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.78% مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.78% رابحاً 10.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1365.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 36.64% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.70%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.27%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 11% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.93%.

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كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.76%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.20%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 19.71% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 4.62%، وهبط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 6.19%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن استمرار وقف التداول على أسهم شركة الإثمار القابضة، وذلك حتى الإعلان عن خطة العمل المتعلقة بتصحيح المركز المالي للشركة.