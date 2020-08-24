شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم.. ورأس المال يربح 1.9مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2657 نقطة.
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