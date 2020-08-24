شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الاتصالات عن البرنامج الرئاسى: أفكار مميزة وخلاقة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:"شاركت اليوم في لجان المقابلة الشخصية بالاكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP) تلبية لدعوة من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية".

واضاف علي صفحته علي موقع انستجرام :"سعدت بما شاهدته من أفكار مميزة وخلاقة من شباب متحمس لديه رغبة في مزيد من التعلم والتدريب لتطوير قدراتهم، وأرى أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ينضج عاما بعد عام".

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وتابع: "تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية للتدريب في برامج عديدة، فمؤخرا تم إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "المسئول الحكومى المحترف" فى إطار تنفيذ خطة الدولة لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الإدارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى".