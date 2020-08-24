شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه يرتفع اليوم بمقدار 4 قروش.. الدولار يسجل 15.85 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 24-8-2020، انخفاضا ملحوظا بأسعار الدولار بمقدار ما بين 3 لـ 4 قروش، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث انخفض فى البنك الأهلى المصرى بمقدار 3 قروش ليسجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامى انخفض 4 قروش ليسجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع مقابل سعره 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.85 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.88 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.95 جنيه للبيع مقابل سعره 15.98 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.85 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.88 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.95 جنيه للبيع مقابل سعره 15.98 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.85 جنيه للشراء مقابل سعره 15.89 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

15.95 جنيه للبيع مقابل سعره 15.99 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة

15.85 جنيه للشراء.

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15.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.85 جنيه للشراء.

15.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.84 جنيه للشراء.

15.94 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.84 جنيه للشراء.

15.94 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزى مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي -وفق مؤشراته- ليبلغ 0.7% في يوليو الماضي مقابل 1% في يونيو2020.

وأوضح البنك - في بيان - أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 0.1% في يوليو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام الماضي ومعدل شهري بالسالب بلغ 0.3% في يونيو 2020.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.