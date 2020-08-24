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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع بسبب شهية المخاطرة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.
تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 92.84 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.20 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.26 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.47 نقطة ، بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة.
أظهرت البيانات اتساع نمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات خلال آب/أغسطس ، لتفوق بكثير متوسط توقعات الخبراء ، الأمر الذي عزز آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بأكثر من 0.1% ، مسجلا أول مكسب أسبوعي منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي ، بفضل انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت مستويات الدولار الأمريكي يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ،بسبب تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.
وذلك وسط آمال التوصل لعلاج فيروس كورونا ، خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي.
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