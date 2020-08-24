شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع 1.5% بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لترتد من أدنى مستوى فى نحو أسبوع ، فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.5% إلى مستوي 27.18$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.79$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.25$.

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أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 1.7% ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 26.03$ للأوقية ، بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة ،عززت آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من جائحة فيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.47 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

التراجع الحالي فى مستويات الدولار يأتي فى ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بجانب تجدد عمليات شراء العملات ذات المخاطر العالية ، وسط آمال التوصل لعلاج فيروس كورونا ، خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي.