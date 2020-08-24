شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز بحوالي 2% استنادا على آمال علاج لمرضي فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بحوالي 2% بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، استنادا على آمال التوصل لعلاج مرضي فيروس كورونا ، خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 2.0% حتى الساعة 11:28 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 371.71 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات سلبية عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال آب/أغسطس.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.9% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فى عدة دول أوروبية ،وهو ما جدد المخاوف حيال تشديد القيود مرة أخرى على نشاط الأعمال.

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ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

مقتدية بمكاسب الأسواق الأسيوية ، صعدت معظم أسواق الأسهم فى أوروبا ، بعد أن سمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بلازما الدم من المرضي المتعافين من كوفيد 19 كخيار علاجي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بأكثر من 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,399.96 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.25% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 2.3% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 2.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 1.9%.