شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,950.87$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,941.20$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,930.03$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,911.46$ للأونصة ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستويات المعدن على الإطلاق عند 2,074.87$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.47 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، فى ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، بجانب تجدد عمليات شراء العملات ذات المخاطر العالية ، وسط آمال التوصل لعلاج فيروس كورونا ، خاصة بعد موافقة هيئة الدواء الأمريكية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض كوفيد-19 كخيار علاجي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 4.09 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,248.29 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 14 آب/أغسطس الجاري.