جونسون آند جونسون يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.88% بما يعادل 1.34 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 152.76 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 154.18.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 154.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 162.28.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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