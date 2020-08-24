جي بي مورجان يظهر إشارات مختلطة – تحليل – 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.05% بما يعادل -0.05 نقطة ليستقر على سعر 97.32 دولار، ويأتي هذا الانخفاض وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ذلك يأتي وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 104.17، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 92.61.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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