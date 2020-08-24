شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يظهر إشارات مختلطة – تحليل – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.05% بما يعادل -0.05 نقطة ليستقر على سعر 97.32 دولار، ويأتي هذا الانخفاض وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ذلك يأتي وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 104.17، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 92.61.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط