كوكاكولا يستند لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.07 نقطة ليستقر على سعر 47.28 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.15، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 49.72.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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