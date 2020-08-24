شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 1.69 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 211.57 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن ما قد يؤثر على قوة صعود السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ في محاولة لتصريف بعضاً من هذا التشبع الشرائي.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 202.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 218.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد