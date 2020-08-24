ثري إم يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه ويرتفع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.77% بما يعادل -1.26 نقطة ليستقر على سعر 161.71 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 159.19، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 169.94.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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