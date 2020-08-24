أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر.. وعيار 21 يسجل 858 جنيهاً

ذكرت وسائل إعلامية أن سعر الذهب في مصر قد ارتفع بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، بمتوسط 4 جنيهات لدى محلات الصاغة، مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشاراً سجل نحو 858 جنيها مقابل 854 جنيهاً أمس الأحد بفارق 4 جنيهات.

وأضاف الموقع أن سعر سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة قد وصل إلى نحو 980 جنيهاً مقابل 976 جنيها، بزيادة بلغت 4 جنيهات.

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كما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 735.40 جنيهاً مقابل نحو 732 جنيهاً، أمس بفارق 2.4 جنيه.

فيما وصل سعر الجرام الواحد من عيار14 نحو 569 جنيهاً.

وأضاف الموقع أن سعر الجنيه الذهب قد بلغ نحو 6864 جنيهاً، وأن أوقية الذهب وصلت إلى 30.354 ألف جنيه، وكيلو الذهب بلغ 976 ألف جنيه، مشيراً إلى أن السعر العالمي للذهب هو 1948 دولاراً.