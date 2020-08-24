شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة اللحظية الصاعدة ولا يزال دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7243 لاستمرار الانخفاض المقترح، والذي يستهدف 0.7065 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط